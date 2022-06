Inter, duello tra due squadre di Serie A per arrivare a Sensi: i dettagli (Di venerdì 17 giugno 2022) Sensi si prepara a lasciare ancora una volta l’Inter, due squadre si contendono il giocatore. Sensi Fiorentina MonzaStefano Sensi non è nei piani di Inzaghi per la prossima stagione. Il centrocampista, ancora una volta, si prepara a vestire un’altra maglia. Reduce da un prestito alla Sampdoria, pare sia conteso da alcune squadre di Serie A e ben presto potrebbe svelare la sua prossima meta. Secondo quanto riportato da La Nazione, Sensi piacerebbe particolarmente alla Fiorentina. I viola infatti lo ritengono un ottimo rimpiazzo da schierare al posto di Torreira. A dare vita al duello però di c’è il Monza. La neopromossa è scatenata e pare abbia messo gli occhi sul ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 giugno 2022)si prepara a lasciare ancora una volta l’, duesi contendono il giocatore.Fiorentina MonzaStefanonon è nei piani di Inzaghi per la prossima stagione. Il centrocampista, ancora una volta, si prepara a vestire un’altra maglia. Reduce da un prestito alla Sampdoria, pare sia conteso da alcunediA e ben presto potrebbe svelare la sua prossima meta. Secondo quanto riportato da La Nazione,piacerebbe particolarmente alla Fiorentina. I viola infatti lo ritengono un ottimo rimpiazzo da schierare al posto di Torreira. A dare vita alperò di c’è il Monza. La neopromossa è scatenata e pare abbia messo gli occhi sul ...

