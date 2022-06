Inter | CdS | “Marotta in pole per Lukaku | ma la trattativa è ancora lunga”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 17 giugno 2022), CDS- Come riporta il CdS, la squadraè davvero pronta nello sferrare il grande colpo di mercato che ad oggi cambierebbe le carte in tavola. Ad oggi il possibile ritorno del belga il quel di Milano mette davvero tutta la Serie A in guardia, in maniera davvero importante. Con degli acquisti davvero degni di nota la squadra di Inzaghi si fa sottoin maniera fondamentale per la vittoria finale, ma per una annata da ricordare. Mettere tutti al posto giusto potrebbe anche davvero significare una grande lotta in Europa e non solo in Champions. “al sorpasso”, si legge stamane in apertura sul Corriere dello Sport. L’accelera con Mkhitaryan, Dybala e: si attende il sì definitivo del Chelsea, che ha messo gli occhi su Skriniar, vicinissimo al PSG. Gli ...