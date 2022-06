Il commissario Ricciardi 2, Lino Guanciale sul set: si torna a girare (Di venerdì 17 giugno 2022) Sono cominciati i lavori sulla seconda stagione de Il commissario Ricciardi: Lino Guanciale si è calato nuovamente nei panni del celebre ispettore. Ancora una volta, Napoli ospiterà le vicende della serie, basata sui romanzi di Maurizio De Giovanni: ecco cosa sappiamo. Il commissario Ricciardi ha fatto il suo debutto su Rai1 a fine gennaio 2021 e, fin da subito, ha raccolto ampi consensi sia di pubblico, che di critica. Grazie alla commistione tra genere poliziesco, noir e fantastico, lo show ha ricevuto anche il Nastro d’Argento nel 2021 come Serie dell’anno. Nel corso di sei puntate, il programma ha raccontato le vicende incentrate sull’ispettore Luigi Alfredo Ricciardi (interpretato da Lino Guanciale). Quest’ultimo, in grado di ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 17 giugno 2022) Sono cominciati i lavori sulla seconda stagione de Ilsi è calato nuovamente nei panni del celebre ispettore. Ancora una volta, Napoli ospiterà le vicende della serie, basata sui romanzi di Maurizio De Giovanni: ecco cosa sappiamo. Ilha fatto il suo debutto su Rai1 a fine gennaio 2021 e, fin da subito, ha raccolto ampi consensi sia di pubblico, che di critica. Grazie alla commistione tra genere poliziesco, noir e fantastico, lo show ha ricevuto anche il Nastro d’Argento nel 2021 come Serie dell’anno. Nel corso di sei puntate, il programma ha raccontato le vicende incentrate sull’ispettore Luigi Alfredo(interpretato da). Quest’ultimo, in grado di ...

Pubblicità

CarlaVMar : Un caffè col commissario Ricciardi a fumetti ???? ANIME DI VETRO, Maurizio de Giovanni #ilcommissarioricciardi… - MissLemon79 : @robypiena @dordule @sposaisterica A me come uomo non piace (troppo belloccio, io amo i brutti) però trovo che sia… - sposaisterica : @dordule @MissLemon79 ?????? Stanno girando il commissario Ricciardi - ItalyAsiaModels : Casting comparse e figurazioni per la serie TV Rai: Il Commissario Ricciardi 2 – Napoli - treegan_spobyy : RT @Whatever__11: Il cast de “Il commissario Ricciardi” -