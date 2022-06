Pubblicità

govi47 : RT @Agenzia_Ansa: F1: Max Verstappen, su Red Bull, è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gp del Canada, sul circui… - Agenzia_Ansa : F1: Max Verstappen, su Red Bull, è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gp del Canada, sul… - fisco24_info : Gp Canada: prime libere a Verstappen: Secondo tempo per Sainz. Quinto Leclerc, preceduto anche da Perez e Alonso - F1inGenerale_ : #F1 | #Verstappen davanti dopo le prime #FP1 del #GPCanada. #Leclerc lavora sul passo gara, penalità in arrivo?… - glooit : Gp Canada: prime libere a Verstappen leggi su Gloo -

Nellelibere del GP delè il campione del mondo in carica Max Verstappen il più veloce . Il pilota della Red Bull ha avuto la meglio su Sainz, Alonso, Perez e Leclerc. Il monegasco con il terzo ...F1:libere Gp, i tempi . F1: Leclerc non cambia il turbo, niente penalità. Leclerc è attualmente in pista a Montreal con la terza power unit dopo i problemi accusati a Baku che l'hanno ...Nelle prime libere del GP del Canada è il campione del mondo in carica Max Verstappen il più veloce. Il pilota della Red Bull ha avuto la meglio su Sainz, Alonso, Perez e Leclerc. Il monegasco con il ...Al termine delle FP1 del GP del Canada è Verstappen a conquistare il miglior tempo, con Leclerc che ha lavorato sul passo gara.