Elena Del Pozzo, la ginecologa choc: 'Non giudico la mamma. E allora quelle che abortiscono?' (Di venerdì 17 giugno 2022) 'Leggo commenti che fanno pensare che l'italiano sia la prima lingua straniera. Devo dire che non esprimerò mai più un parere, continuerò a parlare solo di lubrificanti e di contraccezione, se e ... Leggi su leggo (Di venerdì 17 giugno 2022) 'Leggo commenti che fanno pensare che l'italiano sia la prima lingua straniera. Devo dire che non esprimerò mai più un parere, continuerò a parlare solo di lubrificanti e di contraccezione, se e ...

Pubblicità

ItaliaViva : Banca Etruria per 7 anni è stato l'argomento a piacere di chi ci ha attaccato su presunti scandali per non poterci… - rtl1025 : ?? È stato trovato il cadavere di #Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a #Tremestieri etneo. Carabinieri d… - repubblica : Elena Del Pozzo è morta, uccisa dalla madre. Non c'era stato alcun rapimento [dal nostro inviato Salvo Palazzolo] - LevyGalanti : RT @ItaliaViva: Banca Etruria per 7 anni è stato l'argomento a piacere di chi ci ha attaccato su presunti scandali per non poterci attaccar… - AnimaCeleste : RT @ItaliaViva: Banca Etruria per 7 anni è stato l'argomento a piacere di chi ci ha attaccato su presunti scandali per non poterci attaccar… -