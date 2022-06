Calciomercato Lazio | Romagnoli a un passo | l’annuncio può arrivare a breve

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 giugno 2022): i biancocelesti avrebbero ormai chiuso l’affareufficiale potrebbeLacontinua a lavorare senza sosta per Alessio. Secondo il Corriere dello Sport, Lotito aspetta i primi giorni di luglio per formalizzare le prime operazioni in entrata. Il difensore centrale, con o senza cessione di Acerbi, è vicinissimo. L’accordo potrebbe già essere stato raggiunto da tempo, anche se nessuno lo confermerà. Secondo altre indiscrezioni mancherebbe la piena intesa. La notizia certa, rispetto alla fine dimaggio, è una:ha già salutato il Milan, non ci sono controproposte o tentativi ulteriori di rinnovo. Storia finita. Negli ultimi giorni Alessio avrebbe detto no ...