Berrettini-Paul oggi | ATP Queen’s 2022 | orario | tv | programma in chiaro | streaming

A Londra, in Gran Bretagna, per quanto riguarda il torneo ATP 500 del Queen's Club di tennis oggi, venerdì 17 giugno, si disputeranno i quarti di finale del tabellone principale di singolare maschile ed andrà in scena anche la sfida che vedrà l'azzurro Matteo Berrettini opposto allo statunitense Tommy Paul. LA DIRETTA LIVE DI Berrettini-Paul (2° MATCH DALLE 13.00) Sarà possibile seguire il match di Paul-Berrettini in diretta tv su Sky Sport Tennis e su SuperTennisTV, mentre la diretta streaming verrà assicurata da SkyGo, Now, SuperTenniX e Tennis TV. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Tommy Paul e Matteo Berrettini.

