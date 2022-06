Ascolti TV 16 giugno 2022 | Reazione a Catena va alla grande e I tre gemelli calano il tris

(Di venerdì 17 giugno 2022) Grandi emozioni e colpi di scena nella giornata di ieri 16e che hanno influenzato positivamente glitv di Rai e Mediaset. In prima serata i seguaci di 'Dritto e rovescio' sono rimasti sorpresi dall'assenza di Del Debbio, al suo posto, infatti, era presente un altro conduttore. Rai 1, invece, ha preferito trasmettere la replica della dodicesima stagione di Don Matteo. Quello che ha veramente fatto la differenza, oltre ad una buona incetta di audience, è stata ''. In questo appuntamento imperdibile, i campioni del momento hanno conquistato la loro terza vittoria stagionale, permettendo a Marco Liorni e al programma stesso di affascinare ancora di più il pubblico da casa! Ma quanto hanno vinto questa volta I tre? Andiamo subito a ...

tv giovedì 162022: preserale e access prime time Techetechete' vince la sfida con Paperissima Sprint . Il programma dell'ammiraglia Rai ha avuto circa 300mila utenti in più rispetto ...Redazione Sorrisi Rai1, Don Matteo : 2.372.000 spettatori (share 15,84%) Canale 5, Scherzi a parte : 1.681.000 spettatori (share 12,25%) Italia 1, Vanguard - Agenti speciali : 1.124.000 spettatori (...Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda giovedì 16 giugno 2022 ...I dati di ascolto di giovedì 16 giugno dimostrano un calo generale per le varie reti televisive, dovuto all’estate. Don Matteo, in replica, è sempre lo show più seguito, ma decisamente in calo ...