Uomini e Donne, colpaccio di Maria De Filippi: chi ci sarà sul trono a settembre (Di giovedì 16 giugno 2022) Anche se per conoscere i nomi dei nuovi tronisti di Uomini e Donne che esordiranno a settembre dovremo attendere fino a fine agosto, quando riprenderanno le registrazioni del talk show di Maria De Filippi, i primi rumors già ci sono e a riportarli è il portare “UominieDonnetronoclassicoeover”. Dopo aver confermato anche per la nuova stagione la formula mista classico più over, il portale ha dato un’importante indiscrezione. Uomini e Donne, stravolgimento nel trono over: poche le riconferme, di chi si tratta La nuova stagione di Uomini e Donne vedrà un parterre rivoluzionato con alcune ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 16 giugno 2022) Anche se per conoscere i nomi dei nuovi tronisti diche esordiranno adovremo attendere fino a fine agosto, quando riprenderanno le registrazioni del talk show diDe, i primi rumors già ci sono e a riportarli è il portare “classicoeover”. Dopo aver confermato anche per la nuova stagione la formula mista classico più over, il portale ha dato un’importante indiscrezione., stravolgimento nelover: poche le riconferme, di chi si tratta La nuova stagione divedrà un parterre rivoluzionato con alcune ...

