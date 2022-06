TS – Mercato Toro, per Joao Pedro è sfida con il Monza (Di giovedì 16 giugno 2022) 2022-06-16 17:40:00 Arrivano conferme da Tuttosport: TORINO – Il Monza si inserisce nell’ampia forbice determinata dalla differenza tra la domanda e l’offerta tra Cagliari e Torino sulla valutazione del cartellino di Joao Pedro. L’incontro andato in scena in Sardegna tra Stefano Capozucca e Davide Vagnati, responsabili del Mercato di rossoblù e granata, aveva prodotto un “a risentirci” figlio di una richiesta di 10 milioni cui aveva fatto da contraltare una proposta di 5 scarsi. Tanti, troppi per pensare di limare la distanza in tempi brevi. Una situazione nella quale ha avuto buon gioco a inserirsi il plenipotenziario del Monza ed ex artefice del Milan ultravincente Adriano Galliani. Pronto non soltanto a rivolgere l’offerta in grado di far vacillare e magari pure cedere Tommaso Giulini sul fronte ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 16 giugno 2022) 2022-06-16 17:40:00 Arrivano conferme da Tuttosport: TORINO – Ilsi inserisce nell’ampia forbice determinata dalla differenza tra la domanda e l’offerta tra Cagliari e Torino sulla valutazione del cartellino di. L’incontro andato in scena in Sardegna tra Stefano Capozucca e Davide Vagnati, responsabili deldi rossoblù e granata, aveva prodotto un “a risentirci” figlio di una richiesta di 10 milioni cui aveva fatto da contraltare una proposta di 5 scarsi. Tanti, troppi per pensare di limare la distanza in tempi brevi. Una situazione nella quale ha avuto buon gioco a inserirsi il plenipotenziario deled ex artefice del Milan ultravincente Adriano Galliani. Pronto non soltanto a rivolgere l’offerta in grado di far vacillare e magari pure cedere Tommaso Giulini sul fronte ...

