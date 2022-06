TikTok entra in competizione con Meta: investimento corposo nella Realtà Virtuale (Di giovedì 16 giugno 2022) TikTok marca stretto Meta, per tenerlo a debita distanza dopo aver conquistato una leadership clamorosa, esplosa a fine dell’ultimo anno trascorso, quando il noto social cinese è stato il marchio più cliccato al mondo, addirittura superando Google, tanto per capire l’ascesa di Douyin, perché in Cina si chiama così. Tik Tok – Adobe StockMeta, grazie al volli fortissimamente volli, del visionario Mark Zuckerberg si è mossa per prima nel campo del Multiverso, considerandolo addirittura il futuro sia di internet sia degli smartphone, Melafonini compresi. In pratica, come rivela il Forbes, ciò che Meta sta cercando di fare per dominare il futuro mondo Virtuale del Metaverso, l’ipotetica iterazione di Internet come un unico mondo Virtuale universale e ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 16 giugno 2022)marca stretto, per tenerlo a debita distanza dopo aver conquistato una leadership clamorosa, esplosa a fine dell’ultimo anno trascorso, quando il noto social cinese è stato il marchio più cliccato al mondo, addirittura superando Google, tanto per capire l’ascesa di Douyin, perché in Cina si chiama così. Tik Tok – Adobe Stock, grazie al volli fortissimamente volli, del visionario Mark Zuckerberg si è mossa per prima nel campo del Multiverso, considerandolo addirittura il futuro sia di internet sia degli smartphone, Melafonini compresi. In pratica, come rivela il Forbes, ciò chesta cercando di fare per dominare il futuro mondodelverso, l’ipotetica iterazione di Internet come un unico mondouniversale e ...

