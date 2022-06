Spacey accusato di molestie sessuali a Londra | esce su cauzione

glooit : Kevin Spacey formalmente accusato di molestie sessuali nel Regno Unito leggi su Gloo - Stefano15067453 : Fara' sparire i testimoni pure questa volta? Kevin Spacey è stato accusato di quattro capi di imputazione per aggre… -

L'attore americano Kevindi molestie sessuali da tre uomini nel Regno Unito, esce dal tribunale di Londra. Il giudice ha deciso di liberarlo sotto cauzione fino alla prossima udienza, prevista il 14 luglio, e ..., è stato spiegato dal giudice, èdi 'attività penetrative' non consensuali. L'arrivo di Kevin in tribunale L'attore 62enne, che ha vinto l'Oscar per I soliti sospetti e American ...E' iniziato a Londra il processo per abusi sessuali che Kevin Spacey avrebbe realizzato ai danni di tre minori.Kevin Spacey sarà processato a piede libero in Gran Bretagna per rispondere delle accuse di diversi abusi sessuali rivoltegli da tre uomini in relazioni a presunti episodi ...