Spacey accusato di molestie sessuali a Londra | esce su cauzione

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 16 giugno 2022) L'attore americano Kevindida tre uomini nel Regno Unito,dal tribunale di. Il giudice ha deciso di liberarlo sottofino alla prossima udienza, prevista il 14 luglio, e che si terrà al tribunale di Southwark, a. I casi che riguardano, 62 anni, sono avvenuti tra il 2005 e il 2013. Deciso a far valere la sua innocenza, la star di "House of Cards", la cui carriera è già bloccata per delle accuse legate allo scandalo Weinstein, è apparso calmo e fiducioso alla Westminster Magistrates Court., è stato spiegato dal giudice, èdi "attività penetrative" non consensuali.video width="746" height="420" ...