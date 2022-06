Senza Salario minimo addio pensioni dignitose

(Di giovedì 16 giugno 2022) La necessità di avere una legge sulanche in Italia, uno dei pochissimi Paesi Ue che ancora non ce l’ha, nasce anche da una considerazione che investe il futuro dei lavoratori e quello dei contribuenti. A spiegarcelo è il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico., il numero uno dell’Inps Tridico spiega perché serve a tutti alzare gli stipendi “Lavori poveri e troppo discontinui produrrannopovere.che, per esseree garantire una base di sussistenza, dovranno essere integrate dallo Stato e, quindi, dalla fiscalità generale”, spiega Tridico in un’intervista a Previndai Media Player, la newsletter multimediale del fondo pensione dei dirigenti industriali. “Prima di questo – prosegue – dovremmo cercare di fare riforme ...

Pubblicità

caritas_milano : 'Senza un giusto #salario e un giusto #orariolavorativo, si creano nuove forme di #schiavitù, subite da persone ch… - Agenzia_Ansa : Il richiamo del Papa per la Giornata mondiale dei poveri: 'Il lavoro, senza in giusto salario ed un giusto orario è… - RaiNews : A #Roma, prima di #Malagrotta, l'11 dicembre 2018 un rogo distrusse completamente il Tmb Salario, il 24 marzo 2019… - tfabiani2 : RT @RaiNews: A #Roma, prima di #Malagrotta, l'11 dicembre 2018 un rogo distrusse completamente il Tmb Salario, il 24 marzo 2019 toccò a qu… - andrelazz_ : “Questa sete di soldi tutti e subito” si chiama voler sopravvivere dignitosamente. Ma la miglior risposta a questa… -

'Ora argomenta il ministro queste tre cose, che riguardano il, sono tre cose totalmente ... Ecco, degli improvvisati cultori della materia si mettono a disquisire e a fare proclami,averne ...Non possiamo ogni anno, per ogni caso di cronaca, ripetere sempre le stesse cose,un ... 'Ildel peccato è la morte' ( Rm 6, 23 ). Ai non credenti la parola 'peccato' può non piacere, ma ...La proposta dell'ex Responsabile delle relazioni sindacali della Fiat per la quantificazione del salario minimo è assolutamente condivisibile come lo è la considerazione sugli effetti sulla riforma de ...Che in Italia esista una questione salariale è fuor di dubbio. Che questa vada affrontata con il salario minimo è invece molto discutibile ...