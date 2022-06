Scherma, Europei Antalya 2022: domani il via con fioretto femminile e sciabola maschile (Di giovedì 16 giugno 2022) Prenderanno il via domani 17 giugno, per poi concludersi il 22, gli Europei di Scherma 2022 in quel di Antalya, Turchia. La rassegna continentale nella sua prima giornata di gare, con inizio alle ore 10:00 italaine, vedrà scendere in pedana per le prove individuali le ragazze del fioretto e i ragazzi della sciabola. E proprio nella prova di sciabola c’è da segnalare il forfait in extremis dell’argento olimpico di Tokyo 2020 Luigi Samele, alle prese con qualche fastidio fisico e speranzoso di poter recuperare per la prova a squadre. La squadra azzurra sarà quindi composta da Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre ed infine Giovanni Repetti, chiamato a sostituire il citato Samele. Nella gara di fioretto femminile ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Prenderanno il via17 giugno, per poi concludersi il 22, glidiin quel di, Turchia. La rassegna continentale nella sua prima giornata di gare, con inizio alle ore 10:00 italaine, vedrà scendere in pedana per le prove individuali le ragazze dele i ragazzi della. E proprio nella prova dic’è da segnalare il forfait in extremis dell’argento olimpico di Tokyo 2020 Luigi Samele, alle prese con qualche fastidio fisico e speranzoso di poter recuperare per la prova a squadre. La squadra azzurra sarà quindi composta da Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre ed infine Giovanni Repetti, chiamato a sostituire il citato Samele. Nella gara di...

