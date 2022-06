Riforma Csm, Di Matteo: "è pagina molto triste per la giustizia" (Di giovedì 16 giugno 2022) "Una pagina molto triste per la giustizia in questo Paese. I cittadini devono seriamente preoccuparsi. La Riforma Cartabia consegna, ancor di più, la giustizia a quei potentati, interni ed esterni ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) "Unaper lain questo Paese. I cittadini devono seriamente preoccuparsi. LaCartabia consegna, ancor di più, laa quei potentati, interni ed esterni ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Il Senato ha approvato la riforma dell'ordinamento giudiziario e del Csm, confermando il testo della Camera. E' dunque legge #ANSA - ItaliaViva : Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e del CSM, domani alle 9.50 in diretta dal Senato la… - fattoquotidiano : Riforma del Csm, fallito in Aula il blitz della Lega con voto segreto. Pd attacca: “Lo chiedono le opposizioni per… - gsartecucina : Con 173 sì, 37 no e 16 astensioni, il Senato approva delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario… - maxbass82 : RT @reportrai3: ??Riforma Cartabia: il Senato approva la modifica dell'ordinamento giudiziario e del Csm. Nell'inchiesta di Giorgio Mottola… -