Pubblicità

repubblica : Napoli, vietato appendere i panni sulla strada 'se c'è gocciolamento' [di Conchita Sannino] - rep_napoli : Napoli, vietato appendere i panni sulla strada 'se c'è gocciolamento' [di Conchita Sannino] [aggiornamento delle 08… - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Napoli, vietato stendere i panni sulla strada se 'c'è gocciolamento' #iostendo #napoli - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Napoli, vietato appendere i panni sulla strada 'se c'è gocciolamento' [di Conchita Sannino] - MaSte92_ : RT @MediasetTgcom24: Napoli, vietato stendere i panni sulla strada se 'c'è gocciolamento' #iostendo #napoli -

commenta 'A tutela dell'igiene pubblica e del decoro èstendere o appendere biancheria , panni, indumenti e simili al di fuori dei luoghi privati, ...approvato in Consiglio comunale ae ...Il testo dice: a "tutela dell'igiene pubblica e del decoro" è"stendere o appendere biancheria, panni, indumenti e simili al di fuori dei luoghi privati, nonché alle finestre, sui terrazzi e ...«Il sindaco che non c’è finalmente batte un colpo: vieta di stendere i panni sui balconi e le finestre di Napoli e vieta di giocare a pallone. Questa è la sua visione di città. Ma Manfredi è o’ ver’ o ...Nella serie Tv Mina Settembre c’è una scena in cui una signora scotolèa (termine napoletano che può tradursi con «scuote più volte con veemenza») una tovaglia dal balcone, provocando una cascata di br ...