(Di giovedì 16 giugno 2022) Arriva una nuova raffica di insulti dall’ex presidente russo Dmitry, stavolta indirizzata nei confronti dei tre leader europei che questa mattina sono arrivati in Ucraina per uno storico incontro con Volodymyr Zelensky. Sul suo profilo Twitter,attacca il presidente francese Emmanuel Macron, il premier italiano Mario Draghi e il cancelliere tedesco Olaf Scholz con un mix di stereotipi e commenti sferzanti contro quella che considera un viaggio inconcludente: «I fan europei di, wurstel eadorano visitare. Con zero utilità. Promettono l’adesione all’Ue ein Ucraina,di horilka (una bevanda alcolica ucraina, ndr) e se ne vanno a casa in treno, come 100 anni fa. Tutto bene – aggiunge il politico ...

Medvedev sui tre a Kiev: «Quei mangia rane, würstel e spaghetti gli venderanno vecchi obici e torneranno indietro ubriachi» Una visita "con zero utilità" scrive sui social l'ex presidente russo. "Non avvicinerà l'Ucraina alla pace. Il tempo ...