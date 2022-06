Lukaku e il mercato dell' impossibile

(Di giovedì 16 giugno 2022) Adesso che la trattativa per riportare Romeludal Chelsea all'Inter è ufficialmente partita, con i due club che stanno ragionando su costo e formula del prestito, si può davvero dire che le vie del calciosono infinite. Non esisteva che uno spiraglio piccolissimo per il belga e la sua voglia di Serie A, meglio di fuga da Londra, uno spazio quasi inesistente tenendo in conto i parametri classici con cui si giudicano le storie di. Invece ha avuto ragione lui. Forse. La sua strategia, certamente goffa e suicida dal punto di vista mediatico, lo ha portato dove voleva e cioè a mettere attorno a un tavolo Chelsea e Inter con la piena consapevolezza di un'unica exit strategy dopo la profonda rottura tra l'attaccante, il suo tecnico e il resto del gruppo:immaginare una sua permanenza a Londra ...

L' Inter scalda i motori per la prossima stagione. Il club nerazzurro è molto attivo sule i nomi più caldi sono quelli di Paulo Dybala e Romelu. Per l'argentino sembra esserci già l'accordo tra le parti, mancano solo alcuni dettagli, mentre per il belga si deve trovare un'......vuoleentro il weekend Sarà un weekend importante per la trattativa Inter - Romelu. ... In caso di fumata nera, il difensore verrà messo sul, con il prezzo già fissato a 40 milioni ...A tal proposito per l’Inter di Simone Inzaghi potrebbe esserci un clamoroso ritorno, visto che voci insistenti parlano di un ritorno di Lukaku nelle fila dei nerazzurri ... Ci sono poi voci insistenti ...Romelu Lukaku vuole solo l'Inter. Secondo il Corriere della Sera il belga, in uscita dal Chelsea, ha detto no alla proposta del Paris Saint-Germain, ha messo il ritorno in nerazzurro in cima alla list ...