Lukaku all' Inter? Obi Mikel ironico | Dovrebbe tornare in Italia dove si può giocare anche a 40 anni La reazione dei tifosi sui social

FBiasin : #Lukaku: “Dopo lo scudetto volevo il rinnovo del contratto. Sarei rimasto” (31/12/21 a Sky). Dodici mesi dopo acce… - tancredipalmeri : Il Termomelu ?? Fattibilità di Lukaku all’Inter: 90% - capuanogio : #Lukaku vicino al ritorno all’#Inter: incontro in video conferenza tra i due club, distanza di soli 5 milioni ma il… - Aanto_9 : Ehi pres lukaku torna in prestito ma dobbiamo dargli 8 Pippi All’anno: - Pall_Gonfiato : Il commento pungente di #ObiMikel su #Lukaku -

Inter, i londinesi hanno rifiutato la prima offerta da 5 milioni di euro per il prestito: le ultime sul centravanti belgavuole ritornare'Inter a tutti i costi, e la trattativa tra i nerazzurri e il Chelsea continua ad andare avanti. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, nonostante l'incontro tra le ...Edin Dzeko potrebbe presto lasciare l'Inter. Sulle tracce del centravanti bosniaco ci sarebbe la Juve, in cerca di un vice Vlahovic Con l'ormai sempre più probabile arrivo'Inter di Dybala e, è inevitabile che uno tra Dzeko e Correa debba lasciare Milano nelle prossime settimane. Come rivela SportMediaset, la Juventus è alla ricerca di un degno vice Vlahovic, ...L'ad dell'Inter Alessandro Antonello, a margine della Milano Jumping Cup, ha parlato dei temi caldi di casa nerazzurra legati al mercato ...Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Milan Skriniar. Il club francese non si è scoraggiato davanti al primo “no” ricevuto dall'Inter per il difensore slovacco e ha deciso di lavorare a una nuova of ...