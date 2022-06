Lukaku all'Inter, accelerazione clamorosa. Ma... Il doloroso sacrificio: chi dovrà partire (Di giovedì 16 giugno 2022) Operazione Lukaku. Dopo l'operazione Dybala, l'operazione Bellanova, l'operazione Asllani, l'operazione Udogie, l'operazione Cambiaso e chissà quante altre operazioni sta meditando quel gran furbone di Marotta, parte l'assalto definitivo al colosso belga. In silenzio e con la complicità di Piero Ausilio, Marotta continua a muoversi nei meandri del calciomercato come uno squalo sempre in movimento, come se la sua giornata durasse 48 ore. Ma andiamo con ordine e partiamo dall'affare più grosso che l'Inter sta avviando con la consapevolezza che, ad ogni euro in uscita ne deve corrispondere uno in entrata. Forse più di un euro visto che il bilancio del club nerazzurro impone sacrifici obbligatori e i risparmi sugli stipendi dei giocatori in uscita (da Ranocchia a Vidal, da Sanchez a Vecino) non bastano. Il Psg, ad esempio, continua a premere per avere ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) Operazione. Dopo l'operazione Dybala, l'operazione Bellanova, l'operazione Asllani, l'operazione Udogie, l'operazione Cambiaso e chissà quante altre operazioni sta meditando quel gran furbone di Marotta, parte l'assalto definitivo al colosso belga. In silenzio e con la complicità di Piero Ausilio, Marotta continua a muoversi nei meandri del calciomercato come uno squalo sempre in movimento, come se la sua giornata durasse 48 ore. Ma andiamo con ordine e partiamo dall'affare più grosso che l'sta avviando con la consapevolezza che, ad ogni euro in uscita ne deve corrispondere uno in entrata. Forse più di un euro visto che il bilancio del club nerazzurro impone sacrifici obbligatori e i risparmi sugli stipendi dei giocatori in uscita (da Ranocchia a Vidal, da Sanchez a Vecino) non bastano. Il Psg, ad esempio, continua a premere per avere ...

