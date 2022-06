Luigi De Laurentiis: «Multiproprietà? Ricorreremo subito al Coni. Non ho avuto offerte per il Bari» (Di giovedì 16 giugno 2022) Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha presentato in conferenza stampa il ritiro estivo di Roccaraso. Di seguito il resoconto di TuttoBari.com. “Confermo la grande intesa prospettica per il futuro con Polito. Siamo entrambi d’accordo per prolungare il rapporto di lavoro, c’è stima umana e professionale. Ciro stamattina alle quattro era già in auto per una città, poi partirà per un’altra, è sempre a lavoro. Non abbiamo avuto il tempo necessario per sederci e mettere su un accordo, ma a breve lo annunceremo”. Nelle ultime settimane il club è stato in silenzio: “Nessuna notizia e silenzio? Gestire trenta giocatori e trenta trattative non è facile, ci vuole tempo. Saremmo felici di darvi notizie ma ci vuole tempo, siamo gente abituata a fare le cose per bene, siamo gente di fatti. Il silenzio deve ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 giugno 2022) Il presidente delDe, ha presentato in conferenza stampa il ritiro estivo di Roccaraso. Di seguito il resoconto di Tutto.com. “Confermo la grande intesa prospettica per il futuro con Polito. Siamo entrambi d’accordo per prolungare il rapporto di lavoro, c’è stima umana e professionale. Ciro stamattina alle quattro era già in auto per una città, poi partirà per un’altra, è sempre a lavoro. Non abbiamoil tempo necessario per sederci e mettere su un accordo, ma a breve lo annunceremo”. Nelle ultime settimane il club è stato in silenzio: “Nessuna notizia e silenzio? Gestire trenta giocatori e trenta trattative non è facile, ci vuole tempo. Saremmo felici di darvi notizie ma ci vuole tempo, siamo gente abituata a fare le cose per bene, siamo gente di fatti. Il silenzio deve ...

