Lille: esonerato Gourvennec, arriva Paulo Fonseca (Di giovedì 16 giugno 2022) Jocelyn Gourvennec non sarà sulla panchina del Lille nella prossima stagione. E’ ufficiale la risoluzione del contratto tra il club francese e il tecnico che ha pagato una stagione chiusa al decimo posto in campionato, con la squadra che ha mancato la qualificazione alle coppe. Il sostituto dovrebbe essere Paulo Fonseca, pronto a rimettersi in gioco dopo la fine dell’esperienza alla Roma e un anno di stop. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Jocelynnon sarà sulla panchina delnella prossima stagione. E’ ufficiale la risoluzione del contratto tra il club francese e il tecnico che ha pagato una stagione chiusa al decimo posto in campionato, con la squadra che ha mancato la qualificazione alle coppe. Il sostituto dovrebbe essere, pronto a rimettersi in gioco dopo la fine dell’esperienza alla Roma e un anno di stop. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : #Lille: esonerato #Gourvennec, arriva #PauloFonseca - milansette : Lille, esonerato il tecnico Gourvennec: il candidato numero uno è Fonseca #acmilan #rossoneri - PianetaMilan : Il @losclive esonera #Gourvennec: per la successione spunta un ex #Roma - sportli26181512 : Lille, UFFICIALE: esonerato Gourvennec: Con una nota ufficiale, il Lille comunica l’esonero dell’allenatore della p… - sportli26181512 : Lille: esonerato Gourvennec. In pole c'è Fonseca: Secondo quanto riferisce L’Equipe, il Lille ha comunicato l’esone… -