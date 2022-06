Le parole d’amore di Gigi D’Alessio per Napoli: “Qui la gente che ha creduto in me e mi ha difeso” (Di giovedì 16 giugno 2022) Venerdì 17 e sabato 18 giugno, Gigi D’Alessio sarà a Napoli per festeggiare i suoi 30 anni di carriera in Piazza de Plebiscito. Nel corso della conferenza stampa che ha tenuto in città, il cantante ha spiegato che la scelta della location non è stata per niente casuale: il suo voleva essere un vero e proprio omaggio alla città di Napoli e a tutti i napoletani che hanno sempre creduto in lui e che lo hanno sostenuto anche quando il resto del mondo lo criticava. L’alternativa a Piazza del Plebiscito era lo Stadio San Paolo, ma è lo stesso Gigi D’Alessio a spiegare perché l’ago della bilancia si sia spostato verso la centrale piazza napoletana. “Ci tengo a precisare due cose fondamentali. faccio questo concerto perché ci sono due grandi uomini che mi hanno detto ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 16 giugno 2022) Venerdì 17 e sabato 18 giugno,sarà aper festeggiare i suoi 30 anni di carriera in Piazza de Plebiscito. Nel corso della conferenza stampa che ha tenuto in città, il cantante ha spiegato che la scelta della location non è stata per niente casuale: il suo voleva essere un vero e proprio omaggio alla città die a tutti i napoletani che hanno semprein lui e che lo hanno sostenuto anche quando il resto del mondo lo criticava. L’alternativa a Piazza del Plebiscito era lo Stadio San Paolo, ma è lo stessoa spiegare perché l’ago della bilancia si sia spostato verso la centrale piazza napoletana. “Ci tengo a precisare due cose fondamentali. faccio questo concerto perché ci sono due grandi uomini che mi hanno detto ...

