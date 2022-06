La tragedia dell'infanticidio. Bambini tra possesso e vendetta (Di giovedì 16 giugno 2022) Negli ultimi due anni, mi è stato chiesto diverse volte di commentare degli infanticidi, tutti ascrivibili a vendetta o possesso, raramente patologie. Difficile reperire altri inneschi in queste tragedie, purtroppo incessanti. Negli uni e negli altri casi, i piccoli sono strumenti, corpi contundenti, al servizio di quelle lotte senza quartiere che sovente accompagnano il disfacimento di una famiglia, di una relazione. Loro, i piccoli, fanno parte delle cose da spartirsi o delle armi da usare. È stato il destino toccato alla piccola Elena, uccisa nei giorni scorsi dalla donna che l’aveva messa al mondo. Confesso una certa fragilità di fronte all’infanticidio, il padre precede il professionista. Lo avevo avvertito per la prima volta una ventina di anni orsono, quando un magistrato mi incaricò di ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 16 giugno 2022) Negli ultimi due anni, mi è stato chiesto diverse volte di commentare degli infanticidi, tutti ascrivibili a, raramente patologie. Difficile reperire altri inneschi in queste tragedie, purtroppo incessanti. Negli uni e negli altri casi, i piccoli sono strumenti, corpi contundenti, al servizio di quelle lotte senza quartiere che sovente accompagnano il disfacimento di una famiglia, di una relazione. Loro, i piccoli, fanno partee cose da spartirsi oe armi da usare. È stato il destino toccato alla piccola Elena, uccisa nei giorni scorsi dalla donna che l’aveva messa al mondo. Confesso una certa fragilità di fronte all’, il padre precede il professionista. Lo avevo avvertito per la prima volta una ventina di anni orsono, quando un magistrato mi incaricò di ...

