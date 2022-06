La Russia avverte l' Ue | rischio stop totale del gas dal Nord Stream 1

(Di giovedì 16 giugno 2022) I flussi potrebbero essere sospesi per problemi nelle riparazioni delle turbine per mancanza di componenti a causa delle sanzioni. Calo di consegne all'Austra e ...

I flussi potrebbero essere sospesi per problemi nelle riparazioni delle turbine per mancanza di componenti a causa delle sanzioni. Calo di consegne all'Austra e ......il portavoce Dmitrij Peskov. Ma questo è un Forum segnato dalla guerra in Ucraina, dalle ... Tra gli ospiti, ironizza BBC, al posto di Merkel e Xi Jinping ci saranno i talebani e i leader ...La Russia apre e chiude i rubinetti del gas facendo salire i prezzi alle stelle e finanziare la sua guerra: ecco cosa c'è dietro ...La Russia ha avvertito che i flussi di gas verso l'Europa attraverso il gasdotto Nord Stream 1 potrebbero essere sospesi a causa di problemi nelle riparazioni delle turbine per mancanza di componenti ...