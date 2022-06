Impregilo | Cassazione assolve società dopo 20 anni | legale ' sentenza ineccepibile'

(Di giovedì 16 giugno 2022) Milano, 16 giu. (Adnkronos) - Laha assolto laindagata dalla procura di Milano per aggiotaggio mettendo così fine a un complesso iter giudiziario iniziato circa 20fa. "Sono soddisfatto, è unaargomentata in modo giuridicamenteche risolve una questione giuridica di grande rilievo" commenta all'Adnkronos l'avvocato Francesco Mucciarelli che difende gli interessi della. Nell'ottobre 2010 il tribunale di Milano aveva dichiarato estinto il reato "per intervenuta prescrizione" per gli allora vertici di, Piergiorgio Romiti e Paolo Savona, accusati di aggiotaggio in relazione a tre comunicati diffusi al mercato tra il 30 dicembre 2002 e il 25 febbraio 2003. Nel 2009 il gup Enrico ...

Pubblicità

Giurisprudenza Penale

Le cordate in gioco erano quattro e il bando era stato vinto da. Le altre imprese, ... Anche in questo caso sono partiti ricorsi su ricorsi e si attende la sentenza dellasull'...Le cordate in gioco sono quattro e alla fine vince. Le altre imprese, però, non ci ... inoltre, la sentenza dellasull'aggiudicazione provvisoria dei lavori alla Guerrato ( QUI L'... Responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001: depositata la sentenza della Cassazione nella vicenda Impregilo - Giurisprudenza penale Milano, 16 giu. (Adnkronos) - La Cassazione ha assolto la società Impregilo indagata dalla procura di Milano per aggiotaggio mettendo così fine a un complesso iter giudiziario iniziato circa ...