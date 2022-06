'Il viaggio inutile dei mangia rane, wurstel e spaghetti', l'irrisione di Medvedev (Di giovedì 16 giugno 2022) - La compattezza europea ha ovviamente irritato Mosca che ha criticato la visita a Kiev con le parole di Lavrov: 'Ucraina in Ue? Traditi i suoi principi' e soprattutto dell'ex presidente, che usa ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 16 giugno 2022) - La compattezza europea ha ovviamente irritato Mosca che ha criticato la visita a Kiev con le parole di Lavrov: 'Ucraina in Ue? Traditi i suoi principi' e soprattutto dell'ex presidente, che usa ...

Pubblicità

RafTris : RT @CremaschiG: #Zelensky : non proponete accordi #Minsk 3 niente trattative con la #Russia grazie a #Biden per le #armi Ma i tre pellegri… - Frances04110970 : A Kiev un viaggio storico, a mio parere inutile. Era prevedibile. Il presidente dell'Ucraina vuole solo armi. - dianamyriam7 : RT @CremaschiG: #Zelensky : non proponete accordi #Minsk 3 niente trattative con la #Russia grazie a #Biden per le #armi Ma i tre pellegri… - bobroommann : @nonleggerlo Se si scalda così tanto, vuol dire che non è un viaggio inutile. Mediaticamente mi sembra la cosa migl… - mantovanimg : E Medvedev attacca: «Europei mangiatori di rane, salsicce e spaghetti. Inutile la visita» -