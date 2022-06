Pubblicità

Gazzetta_NBA : Goldstein, mister Nba: “Amo Giannis come amavo Wilkins. Ma ora LeBron è freddo con me” #NbaFinals -

La Gazzetta dello Sport

In termini Nba, tra i tifosi Nba, Jimmyè una star. È l'unico tifoso conosciuto a viaggiare di città in città per le Finals, coronamento di una postseason in cui, racconta lui, ha visto ...In termini Nba, tra i tifosi Nba, Jimmyè una star. È l'unico tifoso conosciuto a viaggiare di città in città per le Finals, coronamento di una postseason in cui, racconta lui, ha visto ... Nba Finals, Jimmy Goldstein: 'Io, LeBron, i Lakers, la mia vita...'