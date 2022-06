Giro di Slovenia 2022 | sprint vincente di Dylan Groenewegen nella seconda frazione | tanta Italia in top-10

Pubblicità

SpazioCiclismo : Volata imperiale di Dylan #Groenewegen per la vittoria di tappa al #TourofSlovenia - LorenzPlatania : Perchè ho appena spento il giro di Slovenia su @Eurosport_IT ? Per gli sproloqui filoputiniani del commentatore. Good bye - Leonardo44447 : Giro di Slovenia: Panchetti-Cannone Giro di Svizzera: Gregorio-Belli Giro del Belgio: Giovagnoli-Lazzaro Route d'Oc… - agciclismo : La Meravigliosa #Slovenia, da #Lubiana partimmo nel 2015 con il Giro Rosa. Prologo a #VanVleuten, prima tappa in li… - patrizia_madile : @MimmaSciucran Mi ha fatto piacere che tu abbia menzionato Ptuj, ci porto spesso degli amici quando mostro loro la… -

Inizio festante per la UAE Emirates e per Tadej Pogacar aldi2022. Il beniamino del pubblico non è riuscito a trionfare nella prima frazione, ma ha potuto in ogni caso esultare. Andato in fuga assieme al compagno di team Rafal Majka, il ...... andremo in Artide, Antartide, Tibet, nel Regno del Bhutan, Cina, Perù,, Scozia, Giappone, nel Mediterraneo, nei Balcani e inper l'Italia, tra Marche, Umbria, Friuli Venezia Giulia, ...Il Giro Handbike edizione 2022 correrà la quarta tappa domenica 19 giugno a Udine, la città bomboniera d’Italia. Tutto è pronto per accogliere i #campionidivita che si sfideranno dalle ore 11 su un ci ...Inizio festante per la UAE Emirates e per Tadej Pogacar al Giro di Slovenia 2022. Il beniamino del pubblico non è riuscito a trionfare nella prima frazione, ma ha potuto in ogni caso esultare. Andato ...