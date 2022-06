Giorgia Meloni risponde a La7: 'Querelo chi racconta falsità sul mio conto, passano il tempo a insultarmi' (Di giovedì 16 giugno 2022) Giorgia Meloni risponde a La7, che durante il programma "Otto e mezzo" aveva ospitato opinioni poco lusinghiere nei confronti della leader di Fratelli d'Italia. in un video postato su Facebook dal ... Leggi su globalist (Di giovedì 16 giugno 2022)a La7, che durante il programma "Otto e mezzo" aveva ospitato opinioni poco lusinghiere nei confronti della leader di Fratelli d'Italia. in un video postato su Facebook dal ...

Pubblicità

orso_nonno : RT @ZanAlessandro: Giorgia Meloni urla contro la presunta “lobby lgbt”. Elena Donazzan in silenzio dopo il suicidio di Cloe Bianchi, prof t… - convivioblog : L'articolo di @repubblica di ieri contro Giorgia Meloni ( per cui ho nessuna simpatia politica) è la cosa più idiot… - francescapaolam : RT @MadameA02: Giorgia Meloni è una vergogna per il genere umano. Se la tenessero in Spagna che a noi non mancherà. - giannil60 : RT @ZanAlessandro: No alla lobby #lgbt, dice Giorgia Meloni. La teoria del complotto di una lobby gay che mirerebbe a sovvertire l’ordine n… - okwlor : RT @GianniMagini: Ad avere bisogno di un bravo dottore non è Giorgia Meloni, che nel suo essere fascista agisce con cognizione di causa. So… -