Entry list Wta Bad Homburg 2022: le partecipanti e le italiane presenti

L'Entry list del Wta 250 di Bad Homburg 2022, evento in programma dal 19 al 25 giugno. La bielorussa Aryna Sabalenka guida il seeding del torneo che si disputa sull'erba tedesca, seguita dall'elvetica Belinda Bencic e dall'altra bielorussa Vika Azarenka. Ai nastri di partenza anche due tenniste azzurre, vale a dire Martina Trevisan e Lucia Bronzetti. Di seguito la lista completa delle iscritte al torneo di Bad Homburg 2022.

Entry list WTA BAD Homburg 2022

1 Aryna Sabalenka 7
2 Belinda Bencic 14
3 Victoria Azarenka 15
4 Angelique Kerber 17
5 Simona Halep 19
6 Daria Kasatkina 20
7 Tamara Zidansek 25
8 Liudmila Samsonova 27
Amanda Anisimova 28
Veronika Kudermetova 29
Ekaterina Alexandrova 31
Alizé Cornet

