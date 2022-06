Elezioni | dalle urne emerge una rappresentanza femminile al ribasso Per non parlare dei colori delle liste

(Di giovedì 16 giugno 2022) di Roberta Ravello Al primo turnoAmministrative 2022, nessuna donna è stata eletta nei capoluoghi: rimangono i ballottaggi, ma con scarse speranze per riequilibrare la, dando più voce alle donne. Dei 26 capoluoghi di provincia in cui i cittadini sono andati alle, 13 hanno già eletto uomini al primo turno, gli altri andranno al ballottaggio, previsto per il 26 giugno. Avremo di sicuro due sindache di capoluogo a Piacenza e a Viterbo, dove il ballottaggio è tutto al. In altri 4 capoluoghi si sfideranno una donna e un uomo. I rimanenti ballottaggi vedono solo uomini a contendersi il ruolo di sindaco. Secondo un report di Anci, l’associazione dei comuni italiani, su 7.904 comuni totali, sono 1.140 quelli guidati da donne. Circa il 15%. Queste amministrative hanno portato però al ...

Secondo un report di Anci, l'associazione dei comuni italiani, su 7.904 comuni totali, sono 1.140 quelli guidati da donne. Circa il 15%.

La stupisce Tosi azzurro 'No, Tosi ha stretto un rapporto con Forza Italia in maniera evidente sin dalle regionali del 2020'. Per il ballottaggio di Verona la Lega spinge per l'unità delle forze di Centro Sinistra. Quel Governo - quella formula - durò a lungo e fu premiato nelle elezioni successive.