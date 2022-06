Draghi - Macron - Scholz portano a Kiev sostegno Ue, ma no spiragli pace (Di giovedì 16 giugno 2022) Aver convinto la Francia e la Germania a sostenere la candidatura dell'Ucraina a entrare nella Ue. E' questo il risultato principale della visita di Mario Draghi a Kiev, insieme al cancelliere Olaf ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) Aver convinto la Francia e la Germania a sostenere la candidatura dell'Ucraina a entrare nella Ue. E' questo il risultato principale della visita di Mario, insieme al cancelliere Olaf ...

Pubblicità

matteorenzi : La missione a Kiev di Draghi, Macron, Scholz può essere la vera novità nella crisi ucraina. Serve un'Europa protago… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Vertice di un paio d'ore tra Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz a bordo del treno che li sta po… - ItaliaViva : 'Il Presidente #Draghi assieme a #Macron e Scholz in viaggio per #Kiev danno una immagine iconica fantastica di com… - Mirko92982183 : RT @repubblica: Medvedev insulta Macron, Scholz e Draghi: 'Mangia rane, salsicce e spaghetti' - acamilli : RT @OGiannino: Problema. Il candidato immagini governo Conte-Salvini,che sarebbero andati a Mosca insieme e non a Kyiv,poi il governo Conte… -