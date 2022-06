Draghi, Macron e Scholz da Zelensky per ribadire impegno europe (Di giovedì 16 giugno 2022) KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – I leader di Italia, Francia e Germania a Kiev per ribadire l'impegno europeo. La visita nella capitale ucraina del premier italiano Mario Draghi, del presidente francese Emmanuel Macron e del cancelliere tedesco Olaf Scholz conferma l'unità europea sulla questione ucraina, anche alla luce della richiesta di adesione del paese all'Ue per la quale Kiev attende a breve una risposta sullo status di candidato. Una visita che rappresenta certamente un'importante opportunità per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che negli ultimi giorni ha ribadito più volte all'Occidente la richiesta di ulteriori aiuti militari. Proprio per l'esigenza di supporto al suo paese, il leader ucraino continua a muoversi sul fronte ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – I leader di Italia, Francia e Germania a Kiev perl'o. La visita nella capitale ucraina del premier italiano Mario, del presidente francese Emmanuele del cancelliere tedesco Olafconferma l'unitàa sulla questione ucraina, anche alla luce della richiesta di adesione del paese all'Ue per la quale Kiev attende a breve una risposta sullo status di candidato. Una visita che rappresenta certamente un'importante opportunità per il presidente ucraino Volodymyr, che negli ultimi giorni ha ribadito più volte all'Occidente la richiesta di ulteriori aiuti militari. Proprio per l'esigenza di supporto al suo paese, il leader ucraino continua a muoversi sul fronte ...

