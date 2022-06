David Neres, dal Portogallo: “In corso visite mediche con il Benfica” (Di giovedì 16 giugno 2022) Come riportato da Uol Esporte, David Neres sarà a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Benfica. L’accordo è stato trovato sulla base di quindici milioni ed il giocatore sta svolgendo le visite mediche di rito. Anche la Juventus era forte su di lui, come sottolineato dallo stesso quotidiano. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Come riportato da Uol Esporte,sarà a tutti gli effetti un nuovo calciatore del. L’accordo è stato trovato sulla base di quindici milioni ed il giocatore sta svolgendo ledi rito. Anche la Juventus era forte su di lui, come sottolineato dallo stesso quotidiano. SportFace.

Pubblicità

GoalItalia : Juventus pronta a dire addio all'opzione David Neres per l'attacco: il brasiliano è ad un passo dal Benfica ?? - DiMarzio : #Juve, sempre vivo l'interesse per David #Neres: anche il #Benfica sul giocatore - _Morik92_ : Lo #Shakhtar non ha ricevuto nessuna offerta dalla #Juve per David #Neres ? - villaneveismo_ : David neres 13 milioni ma noi dobbiamo fare i bocchini a di magia che neanche arriverà perché aspetta u barca - locatellismo00 : @toselluc @romeoagresti Intanto David Neres al Benfica (che non prenderà Di Maria) -