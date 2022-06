Dal Cile: Inter, Sampaoli vuole portare Sanchez al Marsiglia (Di giovedì 16 giugno 2022) Il futuro di Alexis Sanchez è lontano dall'Inter, almeno nei piani della dirigenza nerazzurra che deve fare spazio fisico e salariali... Leggi su calciomercato (Di giovedì 16 giugno 2022) Il futuro di Alexisè lontano dall', almeno nei piani della dirigenza nerazzurra che deve fare spazio fisico e salariali...

Pubblicità

cmdotcom : Dal Cile: #Inter , Sampaoli vuole portare #Sanchez al Marsiglia - MacondoTreccani : “Su un totale di 205 conflitti ambientali mappati dall’Osservatorio dei conflitti minerari in America Latina, almen… - Giovannidm_97 : RT @lostarec: l capo dell’UNHRC Michelle Bachelet (due volte presidente del Cile e, dal 2018 Alto Commissario delle Nazioni Unite per i dir… - bfederico : RT @lostarec: l capo dell’UNHRC Michelle Bachelet (due volte presidente del Cile e, dal 2018 Alto Commissario delle Nazioni Unite per i dir… - Ric746 : RT @lostarec: l capo dell’UNHRC Michelle Bachelet (due volte presidente del Cile e, dal 2018 Alto Commissario delle Nazioni Unite per i dir… -