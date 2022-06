(Di giovedì 16 giugno 2022) Il calcio cambia. Dentro e fuori dal campo. E con il tempo mutano anche alcuni capisaldi, come l'esclusiva per un’unica società....

Dopo essersi diplomato da educatore sportivo all'Università di Porto, a 27 annidiventa ... cambiando panchina quasi a ognistagione. Fino al 2005, quando passa dietro le quinte per fare ...... Prime Video offre un'ulteriore anteprima - il teaser trailer - della suaserie spagnola A ... Creata dagli ideatori de Le ragazze del centralino Teresa Fernández - Valdés , Ramóne Gema R. ... Campos e la nuova frontiera del calciomercato: tra Celta Vigo e Psg, un doppio incarico che fa discutere "Difficile immaginarlo così bravo in panchina. Ma era bravo già in campo, era un allenatore già da giocatore". A dirlo è Giovanni Galeone, ...Che casualità. Max Allegri si concede una pausa di relax a Montecarlo e (ri)trova il suo vecchio amico Luis Campos, da pochi giorni plenipotenziario del mercato del ricchissimo Psg e con un pallino ...