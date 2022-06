Calciomercato Napoli: Juventus su Koulibaly e Fabian, ADL fissa il prezzo (Di giovedì 16 giugno 2022) Calciomercato Napoli – Nelle ultime ore si sono fatte più frequenti le voci di un forte interesse della Juventus per Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz. Entrambi sono in scadenza nel giugno del 2023 e, al momento, appaiono in rialzo le quote di un possibile accordo con il Napoli per il rinnovo. Nel caso in cui non ci fosse accordo tra le parti, è tutt’altro che escluso che i due possano partire, anche per evitare un addio a parametro zero nella prossima estate. Napoli Koulibaly Barcellona (Getty Images)Koulibaly e Fabian: la cifra che può far vacillare il Napoli A battere, nuovamente, l’interesse dei bianconeri per Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz è l’edizione ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 16 giugno 2022)– Nelle ultime ore si sono fatte più frequenti le voci di un forte interesse dellaper KalidouRuiz. Entrambi sono in scadenza nel giugno del 2023 e, al momento, appaiono in rialzo le quote di un possibile accordo con ilper il rinnovo. Nel caso in cui non ci fosse accordo tra le parti, è tutt’altro che escluso che i due possano partire, anche per evitare un addio a parametro zero nella prossima estate.Barcellona (Getty Images): la cifra che può far vacillare ilA battere, nuovamente, l’interesse dei bianconeri per KalidouRuiz è l’edizione ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, #Kim del @Fenerbahce è il primo obiettivo in caso di addio di #Koulibaly - anperillo : Oggi quanto potrebbero valere???E quante squadre al mondo ?? potrebbe vantare una linea d’attacco più forte? ??… - Luxgraph : Juve, ufficiale il rinnovo di De Sciglio fino al 2025 - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Anche il Napoli su Scamacca, ma il Sassuolo non accetterà meno di 40 milioni - sscalcionapoli1 : Criscitiello: “Tifosi del Napoli preoccupati, le notizie non sono per nulla confortanti” -