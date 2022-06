Blanco e Mahmood in crisi? I due rispondono pubblicando la loro chat WhatsApp (Di giovedì 16 giugno 2022) Sul palco del Festival di Sanremo 2022 Mahmood e Blanco (oltre ad aver portato un pezzo splendido) hanno dimostrato di avere una bella ‘chimica artistica’. I due artisti in decine di interviste hanno parlato della loro amicizia nata in uno studio di registrazione ed insieme si sono esibiti su moltissimi palchi, tra cui quello dell’Eurovision Song Contest. Eppure secondo Today e Il Messaggero tra Alessandro e Riccardo ci sarebbe della maretta. Ieri infatti hanno iniziato a circolare dei rumor su una presunta crisi tra i sue amici (spoiler: è una fake news). “Sul palco di Radio Zeta si sono esibiti con la loro Brividi, ma i brividi stavolta erano solo per il gelo che li avvolgeva. – si legge su Il Messaggero – I due infatti pare che prima dell’esibizione si sarebbero totalmente ... Leggi su biccy (Di giovedì 16 giugno 2022) Sul palco del Festival di Sanremo 2022(oltre ad aver portato un pezzo splendido) hanno dimostrato di avere una bella ‘chimica artistica’. I due artisti in decine di interviste hanno parlato dellaamicizia nata in uno studio di registrazione ed insieme si sono esibiti su moltissimi palchi, tra cui quello dell’Eurovision Song Contest. Eppure secondo Today e Il Messaggero tra Alessandro e Riccardo ci sarebbe della maretta. Ieri infatti hanno iniziato a circolare dei rumor su una presuntatra i sue amici (spoiler: è una fake news). “Sul palco di Radio Zeta si sono esibiti con laBrividi, ma i brividi stavolta erano solo per il gelo che li avvolgeva. – si legge su Il Messaggero – I due infatti pare che prima dell’esibizione si sarebbero totalmente ...

Pubblicità

trash_italiano : Mahmood e Blanco smentiscono su Instagram gli articoli che parlavano di una presunta crisi tra i due. - IlContiAndrea : #Mahmood e #Blanco smentiscono di aver interrotto i rapporti e il clima di gelo dietro le quinte del… - RadioZetaOf : ?? 'E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre E ti vorrei rubare un cielo di perle E pagherei per andar via Accetterei an… - m4rtanotfound : RT @trash_italiano: Mahmood e Blanco smentiscono su Instagram gli articoli che parlavano di una presunta crisi tra i due. - Gio_Ferrante3 : RT @DICVBAR: in effetti mahmood era incazzato nero quando per colpa di blanco si è distratto mentre cantava la sua strofa -