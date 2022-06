Assegnazioni provvisorie | niente vincoli | ipotesi domande al via dalla prossima settimana

Pubblicità

Dopo il duro comunicato dei sindacati in cui si chiedeva un incontro per continuare la trattativa per il rinnovo del contratto integrativo per quanto riguarda le, il Ministero rompe gli indugi e ha convocato nella tarda mattinata una riunione con le organizzazioni sindacali. Si parlerà dell'avvio dell'anno scolastico, ma anche del tema ..., un tema molto caldo nell'agenda politica del governo. I sindacati attendono la nuova convocazione per proseguire la trattativa avviata il mese scorso sul rinnovo del ...È assolutamente necessario riprendere immediatamente la trattativa, anche alla luce delle recenti innovazioni apportate in materia dalle disposizioni legislative. Risulta incomprensibile, ad oggi, ch ...Assegnazioni provvisorie, un tema molto caldo nell'agenda politica del governo. I sindacati attendono la nuova convocazione per proseguire la trattativa avviata il mese scorso sul rinnovo del contratt ...