Viabilità Roma Regione Lazio del 15-06-2022 ore 08:15 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Viabilità DEL 15 GIUGNO 2022 ORE 08.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO CA COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE DUE INCIDENTI IL PRIMO SI E’ VERIFICATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA INIZIO COMPLANARE AL RACCORDO, IN USCITA L’ALTRO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA, IN VIA DI RISOLUZIONE, CAUSA CODE TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E CASSIA VIEIENTANA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, CODE PER TRAFFICO, TRA BOCCEA E PESCACCIO, A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA IN INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA, CON RIPERCUSSINI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD A PARTIRE DA TOR VERGATA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 giugno 2022)DEL 15 GIUGNOORE 08.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO CA COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE DUE INCIDENTI IL PRIMO SI E’ VERIFICATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA INIZIO COMPLANARE AL RACCORDO, IN USCITA L’ALTRO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA, IN VIA DI RISOLUZIONE, CAUSA CODE TRA DIRAMAZIONENORD E CASSIA VIEIENTANA PROSEGUIAMO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, CODE PER TRAFFICO, TRA BOCCEA E PESCACCIO, A SEGUIRE CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA IN INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA, CON RIPERCUSSINI SULLA DIRAMAZIONESUD A PARTIRE DA TOR VERGATA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE ...

