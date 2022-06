Uomini e donne, l’ex dama parteciperà a Miss Mondo: Maria De Filippi applaude (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’amatissima ex dama di Uomini e donne ha fatto un annuncio clamoroso sui propri canali social: parteciperà alle selezioni per diventare Miss Mondo. Ecco di chi si tratta e perchè è subito scoppiata la polemica. La corteggiatrice si era distinta nel parterre del Trono Classico 2020/21 per la sua semplicità. Raccontava con gioia la sua L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’amatissima exdiha fatto un annuncio clamoroso sui propri canali social:alle selezioni per diventare. Ecco di chi si tratta e perchè è subito scoppiata la polemica. La corteggiatrice si era distinta nel parterre del Trono Classico 2020/21 per la sua semplicità. Raccontava con gioia la sua L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

pdnetwork : Ai #ballottaggi con donne e uomini competenti, seri, appassionati. Vogliamo città dove vivere meglio, lavorare e fa… - poliziadistato : Insieme in tante emergenze per aiutare i cittadini in difficoltà. Auguri alle donne e uomini della… - MirtaGranda : Fidel: 'Se abbiamo bisogno di un paradigma, se abbiamo bisogno di un modello, se abbiamo bisogno di un esempio da i… - vera_liberta : I #ViVi sono i partigiani del ns secolo, uomini e donne coraggiosi che non hanno perso il senso di cosa è bene e co… - alma_rubino : I #ViVi sono i partigiani del ns secolo, uomini e donne coraggiosi che non hanno perso il senso di cosa è bene e co… -