Ultime Notizie Roma del 15-06-2022 ore 09:10 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale trovati all’ascolto dalla redazione come se qualcuno si fosse impadronito di me questo è il senso delle dichiarazioni rese da Martina Patty La 23enne che ieri ha confessato l’omicidio della figlia Elena di 5 anni dopo aver simulato un rapimento durante l’interrogatorio ha detto il suo avvocato Gabriele celesti la donna è apparsa distrutta è molto provata dimostrandosi tutt’altro che fredda e calcolatrice secondo quanto ricostruito dagli investigatori La giovane avrebbe ucciso la figlia con un coltello da cucina Poi avrebbe messo il corpicino in dei sacchi neri prima di nasconderlo sotto terra la lega so prezzo passo di Fratelli d’Italia ed alcuni esponenti emerge la tentazione di lasciare il governo individuato come causa dell’ arredamento nel voto comunale i cittadini chiedono al Movimento 5 Stelle di usci’il governo una richiesta che il ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 giugno 2022)dailynews radiogiornale trovati all’ascolto dalla redazione come se qualcuno si fosse impadronito di me questo è il senso delle dichiarazioni rese da Martina Patty La 23enne che ieri ha confessato l’omicidio della figlia Elena di 5 anni dopo aver simulato un rapimento durante l’interrogatorio ha detto il suo avvocato Gabriele celesti la donna è apparsa distrutta è molto provata dimostrandosi tutt’altro che fredda e calcolatrice secondo quanto ricostruito dagli investigatori La giovane avrebbe ucciso la figlia con un coltello da cucina Poi avrebbe messo il corpicino in dei sacchi neri prima di nasconderlo sotto terra la lega so prezzo passo di Fratelli d’Italia ed alcuni esponenti emerge la tentazione di lasciare il governo individuato come causa dell’ arredamento nel voto comunale i cittadini chiedono al Movimento 5 Stelle di usci’il governo una richiesta che il ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : che fa melina su Svezia e Finlandia nella Nato perché vuole via libera a massacrare quei curdi usati e buttati via… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Gazprom taglia del 40% forniture #gas alla #Germania via Nord Stream. Il prezzo vola a… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - TuttoASRoma : C’è ottimismo per Celik: l’accordo a 8 milioni - junews24com : Tacconi lascia l'ospedale: via al percorso di riabilitazione. Le condizioni - -