Torna (ma non è mai andato via) il delirio mascherine. Ipotesi di obbligo fino al 30 settembre (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu – Non ce ne liberiamo più, del Covid e mascherine obbligatorie annesse. Questa è la sensazione, prepotente, che viene fuori dalle ultime affermazioni provenienti dagli ambienti governativi, sia da parte del ministro Roberto Speranza che del sottosegretario alla Salute Andrea Costa. L’Ansa, in più, pubblica il dettaglio su una bozza del decreto trasporti che fa rabbrividire. Covid, possibilità mascherine obbligatorie fino al 30 settembre Si parla di 30 settembre. Nella fattispecie la data, e come sempre per il Covid, riguarda il termine possibile dell’obbligo delle mascherine. Un’Ipotesi da far rabbrividire, considerata anche la stagione estiva, ma che diventa sempre più concreta man mano che si va avanti. Lo aveva accennato poco prima ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu – Non ce ne liberiamo più, del Covid eobbligatorie annesse. Questa è la sensazione, prepotente, che viene fuori dalle ultime affermazioni provenienti dagli ambienti governativi, sia da parte del ministro Roberto Speranza che del sottosegretario alla Salute Andrea Costa. L’Ansa, in più, pubblica il dettaglio su una bozza del decreto trasporti che fa rabbrividire. Covid, possibilitàobbligatorieal 30Si parla di 30. Nella fattispecie la data, e come sempre per il Covid, riguarda il termine possibile dell’delle. Un’da far rabbrividire, considerata anche la stagione estiva, ma che diventa sempre più concreta man mano che si va avanti. Lo aveva accennato poco prima ...

Pubblicità

ItaliaViva : Con le presentazioni del nuovo libro di @matteorenzi, #IlMostro, la comunità di Italia Viva torna ad abbracciarsi e… - fanpage : Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi e ripropone la prova che l’ha resa iconica: quella dell’uomo vitruviano.… - robymark1 : RT @Geronim22285766: Se fosse per lui con Draghi ci andrebbe in vacanza all’Inferno ma siccome che gli elettori alias coglioni non ci sono… - LucaZane10 : @Ilailailare @di_reddito No, era solo il taxi che non trovava l’indirizzo e lei non poteva venire a piedi attravers… - Geronim22285766 : Se fosse per lui con Draghi ci andrebbe in vacanza all’Inferno ma siccome che gli elettori alias coglioni non ci so… -