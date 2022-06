Roma. Soldi, cene e gelati gratis per non fare le multe: vigile condannato a tre anni (Di mercoledì 15 giugno 2022) gelati e cene gratis, oltre qualche “mancetta”, per non svolgere i controlli. L’accusa, per tre agenti della polizia locale, era pesante. Ma alla fine la condanna è arrivata, almeno per uno di loro. Gli altri due, invece, se la sono cavata grazie all’avvenuta prescrizione. Graziati per il troppo tempo trascorso da quando sarebbero avvenuti i fatti, insomma. La vicenda era emersa tre mesi fa, con l’accusa nei confronti di tre vigili di approfittato del loro ruolo per ricevere regalie (ma non solo) in cambio di rivelazioni di segreti d’ufficio, ovvero per evitare che venissero fatte multe durante i controlli. Leggi anche: Roma, ubriachi assaltano il taxi davanti alla stazione: pestato il tassista e i passeggeri La decisione del giudice A conclusione del processo, il giudice ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 giugno 2022), oltre qualche “mancetta”, per non svolgere i controlli. L’accusa, per tre agenti della polizia locale, era pesante. Ma alla fine la condanna è arrivata, almeno per uno di loro. Gli altri due, invece, se la sono cavata grazie all’avvenuta prescrizione. Graziati per il troppo tempo trascorso da quando sarebbero avvenuti i fatti, insomma. La vicenda era emersa tre mesi fa, con l’accusa nei confronti di tre vigili di approfittato del loro ruolo per ricevere regalie (ma non solo) in cambio di rivelazioni di segreti d’ufficio, ovvero per evitare che venissero fattedurante i controlli. Leggi anche:, ubriachi assaltano il taxi davanti alla stazione: pestato il tassista e i passeggeri La decisione del giudice A conclusione del processo, il giudice ha ...

