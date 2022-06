Rolex Giraglia 2022, al via la regata lunga: 141 barche sullo start (Di mercoledì 15 giugno 2022) Alle 12:00 il Comitato di regata dello Yacht Club Italiano ha dato lo start alla flotta di 141 imbarcazioni per la regata lunga della Rolex Giraglia. Le barche sono partite alla volta della Corsica spinte da un vento leggero da Est. Dopo il suggestivo crew party Rolex di ieri sulla spiaggia della Ponche, questa mattina alle 12:00 puntuali sono iniziate le procedure di partenza per la prova lunga della 69ma edizione della Rolex Giraglia. Rolex Giraglia 2022, la cronaca della lunga Partenze regolari per la flotta che è stata separata in 3 gruppi di partenza, con i più grandi ad aprire la strada, seguiti a cadenza di 10 minuti dal Gruppo ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 15 giugno 2022) Alle 12:00 il Comitato didello Yacht Club Italiano ha dato loalla flotta di 141 imbarcazioni per ladella. Lesono partite alla volta della Corsica spinte da un vento leggero da Est. Dopo il suggestivo crew partydi ieri sulla spiaggia della Ponche, questa mattina alle 12:00 puntuali sono iniziate le procedure di partenza per la provadella 69ma edizione della, la cronaca dellaPartenze regolari per la flotta che è stata separata in 3 gruppi di partenza, con i più grandi ad aprire la strada, seguiti a cadenza di 10 minuti dal Gruppo ...

