Raffaella Carrà, in tv uno show per omaggiarla: dove e quando vederlo?

La Rai ha deciso di omaggiare la compianta Raffaella Carrà. Per questo motivo è stato creato uno show dal titolo Fiesta, proprio come un suo celebre brano. quando andrà in onda l'omaggio all'artista? Lo scorso 5 luglio 2021, Raffaella Carrà si è spenta. L'artista originaria di Bologna ha lasciato un vuoto incolmabile tra i fan e le persone che la conoscevano. Per questo motivo la Rai ha deciso di mandare in onda una serata evento dedicata proprio a lei. Come riportato da TvBlog, il programma verrà mandato in onda su Rai1 il prossimo anno: domenica 18 giugno 2023. L'evento verrà affidato a Milly Carlucci e si chiamerà Fiesta. Alla serata omaggio prenderanno parte moltissimi cantanti che hanno collaborato e avuto la possibilità di conoscere Raffaella

