Questi non sono «attori» utilizzati nei servizi sulla sparatoria di Uvalde (Texas) (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il 1° giugno 2022 è stato pubblicato un tweet in cui si legge: «Uvalde Texas attori di crisi, sparatoria inventata, maestra morta che lascia aperta la porta posteriore della scuola, il marito muore subito dopo, è una operazione di psyop, sono attori di crisi pagati per il false flag scopo di levare le armi al popolo». Il tweet è accompagnato da un video della durata di 1 minuto e 35 secondi pubblicato lo stesso giorno sulla piattaforma di streaming Rumble, che mostra due interviste realizzate rispettivamente dalle emittenti americane Cnn ed Nbc News sul tema della sparatoria avvenuta in una scuola elementare di Uvalde (Texas) e che ha provocato la morte di 19 bambini e due insegnanti. La prima intervista riguarda ...

