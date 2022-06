Omicidio in rissa tra bande, 24 arresti (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dalle prime ore di questa mattina, nelle province di Milano e Monza Brianza, i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano stanno eseguendo 24 arresti inerenti un'indagine per l'Omicidio di un ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 giugno 2022) Dalle prime ore di questa mattina, nelle province di Milano e Monza Brianza, i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano stanno eseguendo 24inerenti un'indagine per l'di un ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Omicidio in una rissa tra bande, 24 arresti in Lombardia #ANSA - serenel14278447 : Omicidio in una rissa tra bande, 24 arresti in Lombardia - franconemarisa : Omicidio in rissa tra bande, 24 arresti - Cronaca - ANSA - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Omicidio in una rissa tra bande, 24 arresti in Lombardia #ANSA - iconanews : Omicidio in rissa tra bande, 24 arresti -